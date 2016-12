foto Ansa

07:27

- La Squadra mobile di Roma ha arrestato gli autori dell'omicidio di Azzam Gamal Aboue Elyazid Mohamed', l'egiziano di 49 anni, pestato e ucciso il 3 maggio nella Capitale nella zona Eur. A finire in manette sono stati due cittadini romeni di 27 e 21 anni. Il loro fermo è stato convalidato dal gip del Tribunale di Roma e i due sono ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario in concorso.