Meteo, Italia divisa in due: pioggia al Nord, molto caldo al Sud

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:20 - Dopo una breve fase di tempo stabile e soleggiato, ci attende un'ondata di forte maltempo che colpirà per alcuni giorni soprattutto il Nord Italia, dove da questa sera fino a venerdì sera le piogge saranno insistenti e anche di forte intensità, col rischio di nubifragi. Mentre al Sud il tempo dovrebbe mantenersi bello, con temperature elevate.

Oggi: prima fase di maltempo, prime forti piogge al Nord - Oggi nubi in graduale aumento ad iniziare da Nordovest, regioni tirreniche e Isole, con qualche pioggia in mattinata in Piemonte e Ponente Ligure e temporali in Sardegna. Nel pomeriggio ancora bel tempo al Nordest, Emilia Romagna e medio Adriatico; piogge sparse al Nordovest, tranne gran parte della Lombardia; piogge anche sulle coste tirreniche del Centro, ancora temporali in Sardegna. Tra sera e notte le piogge e i rovesci si estenderanno a tutto il Centronord, con i fenomeni più intensi al Nordovest. Temperature in diminuzione nei valori massimi al Nordovest. Venti di Scirocco da moderati a forti in tutti i mari.



Giovedì: forte maltempo al Centronord e molto caldo al Sud - Giovedì 16 maggio cielo ovunque in prevalenza nuvoloso. A inizio giornata precipitazioni probabili su gran parte del centro Nord, localmente temporalesche al Centro e nel Nordest. Nel pomeriggio piogge ancora intense all'estremo Nordest, mentre si attenueranno altrove, specie al Centro e sulla pianura padana. Forti venti di scirocco su mari meridionali e Adriatico, con raffiche anche di 80-100 km/h in particolare sulla Calabria. Clima caldo al Sud e sulla Sicilia, dove si potrebbero anche superare i 30°C.



Venerdì: seconda fase di forte maltempo, piogge più abbondanti su Lombardia e Triveneto - Venerdì 17 maggio avremo ancora piogge al Centronord e in Sardegna: nella seconda parte del giorno le precipitazioni si estenderanno anche alla Campania. Le piogge più abbondanti, anche a carattere temporalesco, interesseranno le zone alpine e prealpine, la Lombardia e il Triveneto.



Al nord in 48 ore accumuli di pioggia fino a 150 mm - Nel corso di 48 ore, tra mercoledì sera e venerdì sera potremo avere accumuli anche di 100-150 mm in alcune zone critiche. Al Nord molti bacini idrici sono già a livelli elevati e il rischio di dissesti idrogeologici è molto alto.



Allerta Nord-Est - Piogge molto abbondanti su centro e nord del Veneto, su Carnia, sui settori alpini del Piemonte settentrionale (oltre 100 mm nelle 24 ore). Piogge abbondanti (50-100 m nelle 24 ore) su Liguria e nord della Lombardia.



Nel Weekend - Il weekend sarà ancora variabile e instabile con un’elevata probabilità di piogge al Nord e parte del Centro. Al Sud il tempo dovrebbe mantenersi ancora buono e caldo. Nella giornata di sabato le precipitazioni saranno più intense a Nordovest, domenica, invece, a Nordest.