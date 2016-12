Roma, bimba azzannata da cane: è grave

foto LaPresse Correlati Palermo, bimba azzannata da pitbull: è grave 22:30 - Una bimba di 15 mesi è in gravissime condizioni dopo essere stata azzannata dal cane di famiglia, un pastore maremmano. L'episodio è accaduto in serata ad Anzio, in località Lavinio, alle porte di Roma. Subito dopo, la bimba è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La piccola è stata azzannata alla testa e al collo. - Unaè indopo essere stata, un. L'episodio è accaduto in serata ad Anzio, in località Lavinio, alle porte di Roma. Subito dopo, la bimba è stata trasportata in elisoccorso aldi Roma, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La piccola è stata azzannata alla testa e al collo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Lavinio. La bambina è stata azzannata dall'animale mentre si trovava nel giardino di casa in braccio alla madre che le stava dando da mangiare. Il cane, dell'età di cinque anni, era libero e forse per gelosia si è scagliato su di lei.



La mamma della bambina, una romana di circa 30 anni che durante l'episodio era in compagnia della nonna della piccola, ha subito chiamato i soccorsi. Il padre, convivente della donna, non era in casa durante l'episodio. Al momento il cane, che fino ad allora non aveva mai dato segni di particolare aggressività, è stato affidato al servizio veterinario locale.