foto Vigili del Fuoco

09:10

- Una donna è precipitata, forse per un tentativo di suicidio, in un pozzo artesiano ad Acilia, all'estrema periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti carabinieri e i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo la donna: un sommozzatore e un'unità del soccorso alpino fluviale si sono calati nel pozzo imbracandola per issarlacon diversi mezzi. L'allarme era stato lanciato dalla figlia.