foto Ansa

14:15

- Il cadavere di un uomo è stato trovato in un'auto parcheggiata in strada a Roma, in via Collatina, nella periferia est della capitale. Il corpo, che secondo i primi accertamenti ha una ferita alla nuca, era seduto sul lato passeggero e non è stato ancora identificato. Sembra che l'auto sia intestata a una donna con precedenti. La polizia ha avviato rilievi per chiarire le cause della morte. Aperte tutte le ipotesi investigative.