foto LaPresse

19:32

- Due impiegati comunali di Roma sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di concorso in falso ideologico mediante soppressione di atti pubblici per aver cancellato delle multe. Si tratta di un'impiegata dell'ufficio contravvenzioni e del vicedirettore del dipartimento risorse economiche. I due, che prestavano servizio presso gli uffici di via Ostiense, sono accusati di aver soppresso migliaia di sanzioni.