Spunta una donna dietro il delitto di Ostia

Ostia, la giovane uccisa a coltellate 10:27 - Spunta una donna dietro l'omicidio di Alessandra Iacullo, la trentenne ammazzata a coltellate giovedì sera a Ostia, all'estrema periferia di Roma. Gli inquirenti stanno indagando sul rapporto che c'era tra la giovane e un'altra donna. Si ipotizza che all'origine dell'assassinio ci possa essere una lite tra le due, ma non si esclude che il killer possa essere un uomo, forse infastidito o ingelosito dalla relazione tra le due donne. - Spunta una donna dietro l'omicidio di Alessandra Iacullo, la trentenne ammazzata a coltellate giovedì sera a Ostia, all'estrema periferia di Roma. Gli inquirenti stanno indagando sul rapporto che c'era tra la giovane e un'altra donna. Si ipotizza che all'origine dell'assassinio ci possa essere una lite tra le due, ma non si esclude che il killer possa essere un uomo, forse infastidito o ingelosito dalla relazione tra le due donne.

La dinamica resta ancora confusa, ma gli investigatori hanno messo la relazione al centro delle indagini, come dice il "Messaggero". Nel mirino anche alcuni messaggi affettuosi scambiati tra Alessandra e un'altra donna, su Facebook e sul telefonino: sembra che si tratti di una sessantenne, già interrogata. Con lei Alessandra avrebbe avuto una relazione: la donna però, con cui Alessandra avrebbe fatto diversi viaggi, non risulta al momento coinvolta nelle indagini. Adesso bisogna capire se e con chi la vittima litigò prima di essere ferita a morte. Certo, siamo ancora a livello di ipotesi, e la polizia continua a vagliare tutte le piste. Una trentina le persone interrogate finora, mentre si scava a fondo nell'ambiente frequentato dalla vittima.



D'altra parte, l'ipotesi che la colpevole possa essere una donna viene suffragata anche dall'esito dell'autopsia, eseguita dall'Istituto di medicina legale di Tor Vergata: sembra che i tagli trovati sul corpo di Alessandra siano opera di una mano femminile. La giovane è stata colpita al collo, alle labbra, alle guance, alle braccia. E sotto le unghie c'erano dei frammenti di pelle, che potrebbero aiutare a rintracciare l'autore, o l'autrice, delle coltellate, che hanno provocato la morte per dissanguamento.



All'esame degli inquirenti ci sono soprattutto i tabulati del traffico telefonico delle ultime ore di vita di Alessandra. Chi l'ha incontrata e l'ha uccisa l'aveva probabilmente contattata telefonicamente poco prima.