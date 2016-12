foto Ansa

23:27

- Paura a Roma dove un uomo si è gettato sui binari della metro B nella stazione Termini. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato estratto vivo dai binari. Un treno transitava in direzione Laurentina quando si è gettato. Sono in corso le operazioni di soccorso. Non si conoscono i motivi del gesto.