Delitto di Ostia, si cerca il Dna dell'assassino Gli inquirenti: "La vittima conosceva il killer"

Ostia, la giovane uccisa a coltellate 19:17 - Si spera nell'autopsia di Alessandra Iacullo per trovare una pista che conduca all'assassino della giovane uccisa a Ostia. Durante l'esame autoptico del corpo infatti saranno estratte eventuali tracce di Dna estraneo ad Alessandra, trovate sul cadavere della trentenne. E intanto gli inquirenti fanno sapere di essere convinti che il killer vada cercato tra i conoscenti della vittima.

Per quanto riguarda l'autopsia, oltre ai rilievi necessari per stabilire le cause della morte, saranno analizzati anche eventuali residui di una colluttazione, in particolare sotto le unghie. La donna, trovata morta in strada giovedì sera all'estrema periferia di Roma, sarebbe stata uccisa da due ferite mortali al collo secondo quanto emerge dai primi riscontri dell'autopsia sul corpo della giovane. Le ferite da arma da taglio sarebbero diverse, ma quelle al collo, con il taglio della giugulare, potrebbero far ipotizzare una morte per dissanguamento. Dagli esami non sono emersi segni di violenza sessuale.



I pm: "La vittima conosceva il killer" - Emerge poi dalle indagini che, secondo i pm, la Iacullo "conosceva il suo assassino". Gli inquirenti romani puntano dunque la loro attenzione "nella cerchia di conoscenze più vicina alla vittima", mentre si esclude che l'omicidio possa essere stato effettuato da un estraneo.