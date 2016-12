foto Ansa

08:57

- Due falsi ciechi sono stati denunciati dalla guardia di finanza in Toscana e nel Lazio: in totale hanno truffato lo Stato per oltre 100mila euro. A Pisa una 55enne è stata filmata dai finanzieri mentre legge riviste, va a prendere il caffè al bar, vende capi di abbigliamento e balla pur risultando cieca totale. Ad Anzio, invece, un 70enne percepiva da 5 anni la pensione di cecità e l'indennità di accompagnamento pur non essendo cieco.