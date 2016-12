foto LaPresse

- Il cadavere carbonizzato di una persona è stato trovato all'interno di una baracca andata a fuoco in un podere a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Il corpo, non ancora identificato, è stato trovato dopo lo spegnimento delle fiamme che avvolgevano la baracca, in un terreno privato in aperta campagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.