foto Ansa

17:39

- All'arrivo dinanzi al monastero Mater Ecclesiae, sua nuova residenza in Vaticano, Benedetto XVI è stato accolto da Francesco. Il Pontefice, come riferito dalla sala stampa vaticana, ha dato il benvenuto al Papa emerito "con grande e fraterna cordialità". Insieme i due si sono recati nella cappella del Monastero "per un breve momento di preghiera".