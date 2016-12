Roma, sfigurato con acido: indagata la ex

16:14

- L'ex fidanzata dell'infermiere di 32 anni gravemente sfigurato con acido a Roma è indagata dalla Procura capitolina per stalking e per lesioni. Uno sconosciuto, il 30 aprile, ha lanciato l'acido muriatico sul viso e sul torace del giovane che era in attesa del treno Roma-Lido alla fermata di Tor Pignattara. La donna è ritenuta la mandante dell'aggressione.