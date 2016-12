foto Facebook

- Per il brigadiere Giuseppe Giangrande, il carabiniere ferito nella sparatoria davanti a palazzo Chigi, la prognosi resta riservata. Secondo il bollettino medico dell'ospedale Umberto I di Roma, le sue condizioni "sono stabili dal punto di vista generale e neurologico", mentre "una valutazione neuro fisiologica è in corso in queste ore". Il sottufficiale è ancora ventilato meccanicamente.