foto Ansa

16:39

- La difesa di Luigi Preiti, l'uomo che domenica ha aperto il fuoco davanti a Palazzo Chigi, chiederà la perizia psichiatrica sul proprio assistito. Quando ha sparato ai carabinieri, ha spiegato l'avvocato Raimondo Paparatti, "era in una condizione di alterazione psicologica, quindi non in grado di discernere e ancora oggi non sta bene". "Ora - ha aggiunto - è molto dispiaciuto e continua a chiedere le condizioni dei carabinieri feriti".