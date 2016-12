Concerto Roma, rafforzata sicurezza

foto LaPresse Correlati Pm: Preiti ha agito da solo 16:21 - Dopo la sparatoria davanti a Palazzo Chigi, la questura di Roma ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza in vista del concerto del Primo Maggio domani in Piazza San Giovanni. Per il "concertone" saranno presenti più uomini, rispetto agli anni precedenti, con molti agenti in borghese tra la folla fino a notte fonda. - Dopo la sparatoria davanti a Palazzo Chigi, la questura di Roma ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza in vista del concerto del Primo Maggio domani in Piazza San Giovanni. Per il "concertone" saranno presenti più uomini, rispetto agli anni precedenti, con molti agenti in borghese tra la folla fino a notte fonda.

I palazzi delle Istituzioni saranno presidiati ma non ci saranno transennamenti perche' domani non sono previsti appuntamenti istituzionali. Per la sicurezza del concertone saranno impegnati gli uomini di tre diversi commissariati (Celio,Esquilino e S. Giovanni) e i Carabinieri. I presidi mobili sono previsti in diversi punti della zona circostante la piazza, come alla Scala Santa e nei pressi della statua di San Francesco. Un gruppo di agenti in borghese sara' sparso tra la folla fino a notte fonda.