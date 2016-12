Roma, crolla un solaio: muore un operaio

foto Ansa Correlati Le immagini dei soccorsi 23:17 - Un solaio è crollato durante alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio a Velletri, vicino a Roma, e un operaio è morto dopo essere stato sepolto dalle macerie. I vigili del fuoco sono intervenute con quattro squadre e hanno recuperato i resti del lavoratore deceduto, un romeno di 48 anni. Arrestato il proprietario del locale. L'uomo è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. - Un solaio è crollato durante alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio a Velletri, vicino a Roma, e un operaio è morto dopo essere stato sepolto dalle macerie. I vigili del fuoco sono intervenute con quattro squadre e hanno recuperato i resti del lavoratore deceduto, un romeno di 48 anni. Arrestato il proprietario del locale. L'uomo è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

L'operaio infatti lavorava in nero. L'uomo, arrestato dai carabinieri di Velletri, è un italiano di 30 anni anche committente dei lavori di ristrutturazione durante i quali l'operaio è morto a causa del crollo del solaio. Secondo le accuse non avrebbe disposto le dovute cautele infortunistiche.



Lo stabile, che si trova nel centro di Velletri, è stato evacuato per precauzione. L'operaio stava effettuando dei lavori di ristrutturazione del solaio di un seminterrato. L'uomo arrestato aveva licenziato la ditta regolare e assunto quattro romeni in nero, tra cui il 46enne deceduto. I lavori erano finalizzati alla realizzazione di un pub.