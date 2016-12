Spari Roma, Cc Giangrande "sedato e ventilato"

13:05

- Resta riservata la prognosi per il brigadiere Giuseppe Giangrande, il carabiniere ferito al collo da un colpo di pistola sparato da Luigi Preiti. Secondo il nuovo bollettino, il militare resta "sedato e ventilato in quanto al momento non è possibile garantire un'autonomia respiratoria efficace e continuativa". Le condizioni dunque "restano stabili".