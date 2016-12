foto Ansa

12:01

- "Ci siamo resi conto solo quando siamo stati colpiti, non abbiamo avuto modo di vederlo o di poterci allertare". Così Francesco Negri, uno dei due carabinieri feriti ieri a Roma, racconta la sparatoria in esclusiva a Tgcom24. "Ciò che più mi preme in questo momento, oltre alla tensione che c'è nel Paese, sono le condizioni del mio collega - prosegue -. Qualsiasi dolore non può sfociare nella violenza gratuita. E' stata una vicenda assurda".