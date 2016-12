Preiti, l'ex moglie lo difende: "Non è un pazzo"

"Il nostro rapporto è finito per motivi personali legati a un vizio sbagliato. Avevamo un rapporto civile, lui telefonava e parlava con il bambino. Sono sicura che ha capito di aver sbagliato". La donna non si spiega come tutto sia potuto succedere, a partire da quella pistola con la matricola abrasa. "Non posso sapere nulla - dice -, da tempo viveva in Calabria".



Lei, invece, in Piemonte si è ricostruita una vita, ma il racconto del rapporto con Preiti sembra quello di una normale coppia dopo la separazione. "Io sto qua da anni con un nuovo compagno e Luigi era contento di questo visto che c'era qualcun altro che si prendeva cura del figlio come un padre. Lui ama suo figlio. Non era turbato da questa cosa".



Il figlio: "Ha sbagliato, ma gli voglio bene" - "Ha sbagliato, ma gli vogliamo tutti bene". A dirlo è il figlio undicenne di Luigi Preiti, in un breve colloquio con i giornalisti fuori dalla sua abitazione di Predosa, in provincia di Alessandria. "Papà non chiamava più da un po' di tempo", aggiunge il bimbo, ricordando l'ultima volta in cui lo aveva visto, lo scorso anno per la sua Prima Comunione, e le vacanze che trascorrevano insieme in Calabria. "Andavamo al mare e stavamo a casa con gli amici", continua il ragazzino che frequenta la prima media a Predosa, dove vive con la madre e con il nuovo compagno di lei. "Mi dispiace per i carabinieri, mio papà ha sbagliato, ma gli vogliamo tutti bene. Tra noi c'era un buon rapporto".