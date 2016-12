foto Ansa

17:32

- Il ministro della Difesa, Mario Mauro, è arrivato all'ospedale San Giovanni di Roma per fare visita al carabiniere Francesco Negri, ferito alle gambe nella sparatoria davanti a Palazzo Chigi. All'ingresso il ministro non ha rilasciato dichiarazioni. In precedenza Mauro era stato in visita anche all'Umberto I, dove è ricoverato il brigadiere Giuseppe Giangrande. Prima di Mauro, dai due militari si era recato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.