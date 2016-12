foto Ap/Lapresse

16:13

- Luigi Preiti voleva colpire i politici. L'uomo ha infatti confessato al pm, in ospedale, di aver sparato per colpire il Palazzo. "E' un uomo pieno di problemi che ha perso il lavoro, aveva perso tutto. Era disperato - ha detto il pubblico ministero Pierfilippo Laviani, dopo averlo sentito -. Voleva sparare sui politici, ma visto che non li poteva raggiungere ha sparato sui carabinieri. Ha confessato tutto. Non sembra una persona squilibrata".