foto Ap/Lapresse

13:38

- Luigi Preiti "non è uno squilibrato, non ha mai sofferto di patologia psichiatriche e non aveva mai dato segni di follia". Sono queste le parole di Arcangelo Preiti, il fratello dell'autore della sparatoria di questa mattina fuori da Palazzo Chigi. "Siamo allibiti - continua -, non sappiamo spiegarci quel che è potuto accadere". L'uomo, una volta arrestato, si è chiuso nel più assoluto silenzio, come hanno detto le forze dell'ordine.