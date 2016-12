foto Da video

12:25

- C'e' anche una donna tra le persone ferite durante la sparatoria di questa mattina fuori da Palazzo Chigi, a Roma. La passante è stata ferita di striscio da un proiettile e non sarebbe in pericolo di vita. E' stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Sembra che l'attentatore, Luigi Preiti, un calabrese di 46 anni, sia uno squilibrato.