foto Da video

12:28

- Si chiama Luigi Preiti l'attentatore che ha sparato all'impazzata fuori da Palazzo Chigi, ferendo due carabinieri. L'uomo era fuori dalla sede del governo elegantemente vestito, in giacca e cravatta, proprio mentre, al Quirinale, si stava svolgendo la cerimonia del giuramento dell'esecutivo. Si è appreso poi che i due carabinieri colpiti non sono in pericolo di vita.