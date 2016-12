foto Ansa

19:26

- Si è tenuto nel pomeriggio un colloquio in Vaticano tra Papa Francesco e il premier uscente Mario Monti, in visita di congedo. Secondo una nota del portavoce vaticano, Federico Lombardi, i temi principali del colloquio sono stati l'Italia, le migrazioni, l'integrazione europea e le sue prospettive. L'incontro, come riferito dalla sala stampa della Santa Sede, è durato "una ventina di minuti ed è stato molto cordiale".