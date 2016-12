Mura il padre morto per riscuotere la pensione

foto Ansa Correlati Le immagini del macabro ritrovamento 19:01 - Aveva nascosto il cadavere del padre in casa, murandolo in una stanza, per continuare a riscuotere la sua pensione. Per questo l'uomo, un disoccupato di 44 anni, è stato fermato dai carabinieri. L'incredibile vicenda a Subiaco, vicino a Roma. Il 44enne riscuoteva 1.400 euro al mese. Era dal 2011 che il corpo dell'anziano, un tipografo del Vaticano, era nascosto in casa. - Aveva nascosto ildel padre in casa,in una stanza, per continuare a riscuotere la sua. Per questo l'uomo, un disoccupato di 44 anni, è stato fermato dai carabinieri. L'incredibile vicenda a Subiaco, vicino a Roma. Il 44enne riscuoteva 1.400 euro al mese. Era dal 2011 che il corpo dell'anziano, un tipografo del Vaticano, era nascosto in casa.

Il cadavere dell'uomo di 83 anni, morto nell'agosto di due anni fa, si trovava in una stanza con la porta chiusa, sigillata poi con il silicone.



Creato un doppio muro - Giampiero Di Tullio aveva creato un "doppio muro", una sorta di nicchia costruita con mattoni e cemento per nascondere il padre Domenico anche a chi fosse riuscito ad entrare nella stanza 'sigillata', che era la camera da letto dell'anziano e dove c'era ancora un letto ed un materasso. In attesa dei risultati dei rilievi del medico legale, i carabinieri non escludono l'ipotesi che l'83enne possa essere anche stato ucciso.



Il corpo avvolto come una mummia - Il cadavere è stato avvolto con il nastro adesivo, come una mummia, e poi è stato adagiato, seduto, vicino alla parete. Fino a cinque anni fa i due avevano abitato a Roma, in zona Vaticano, poi si erano trasferiti a Subiaco, un Comune alle porte della Capitale. I carabinieri hanno ascoltato i due fratelli del 44enne, con cui che da tempo non avevano più rapporti.