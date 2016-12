Roma, esplode pneumatico: grave un 13enne

foto Ansa

14:48

- Un ragazzo di 13 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un paraurti, che si è staccato da un autobus per l'esplosione di uno pneumatico. Il ragazzino era fermo alla stazione di Maccarese (Roma), al capolinea dei bus, quando c'è stato lo scoppio di una delle gomme posteriori del pullman. Dopo l'incidente, è stato subito trasporto in eliambulanza al Policlinico Gemelli.