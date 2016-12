Meteo, da mercoledì torna il sole

foto Meteo.it Correlati Meteo, 25 aprile di sole sulla Penisola

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:58 - Oggi ancora tempo instabile, fra sole e nuvole e con qualche improvviso acquazzone, per l'insistenza di un vortice di bassa pressione. Domani e giovedì invece tempo in generale buono, con poche piogge concentrate più che altro in Sardegna, grazie al rialzo dell'alta pressione e all'allontanamento verso il Nord Africa del vortice di bassa pressione. Nei prossimi giorni temperature quasi ovunque in rialzo e gradevoli.

Le previsioni di oggi - Quindi oggi nuvole su gran parte del Paese, ma in generale alternate a qualche sprazzo di sole e con meno piogge rispetto a ieri: al mattino qualche piovasco su Triveneto, Lazio, Basilicata e Isole Maggiori. Nel pomeriggio temporali possibili lungo tutta la dorsale Appenninica, le zone interne del Centro (Toscana, alto Lazio) e nelle Isole. Al Nord occasionali e brevi piovaschi tra pomeriggio e sera lungo la fascia prealpina. A fine giornata tendenza a un miglioramento del tempo. Ventoso per venti orientali sulla Sicilia; venti per lo più deboli altrove. Temperature massime in rialzo e in generale comprese fra 17 e 23 gradi. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 17 gradi per Bergamo. Brescia, Imperia, Bologna, Piacenza, Treviso, Verona, Grosseto, Pisa, Roma, Potenza, Messina, Cagliari, 18 gradi per Milano, Torino, Venezia, Perugia, Pescara, Bari, Catania, Sassari, 19 gradi per Novara, Firenze, Lecce, Reggio Calabria, Brindisi, 20 gradi per Bolzano, Taranto e 21 per Udine.



Le previsioni per mercoledì 24 aprile - Mercoledì torna il sole su quasi tutta l’Italia. Il vortice di bassa pressione che sta influenzando il tempo di questo inizio settimana, tenderà a spostarsi verso ovest, posizionandosi tra le Baleari e il Nord Africa spingendo nuvole sulle Isole maggiori. Solo nei settori meridionali della Sardegna sarà possibile qualche pioggia. Le temperature saranno in aumento con punte oltre i 20 gradi al Nord e al Centro (22-23 gradi). Sarà una giornata ventosa nelle Isole con raffiche anche di 50 km/h. Nel canale di Sicilia venti fino a 60-70 km/h.



Le previsioni del 25 aprile - Il tempo sarà bello con un po’ di nuvole solo nelle Isole. Qualche pioggia sarà possibile in Sardegna nella seconda parte della giornata. Le temperature saliranno ancora e complici i venti di Scirocco si potranno raggiungere i 30 gradi in Sicilia. I valori saranno gradevoli in tutta Italia: ad esempio sono previsti 25 gradi a Torino, Brescia, Piacenza, Pisa, 26 gradi per Bergamo, Milano, Bologna, Treviso, Verona, Grosseto. L’Aquila, Lamezia, 27 gradi a Roma, Aosta, Udine, Rieti, Sassari e 28 gradi a Bolzano, Firenze e Alghero.



La tendenza del fine settimana - Tra venerdì e sabato il tempo tenderà a peggiorare al Centronord per l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà parecchie nuvole e qualche pioggia anche se nel corso delle giornate non mancheranno le schiarite, in particolare al Centro. Solo qualche nuvola innocua invece al Sud con situazione molto più tranquilla e clima mite. Domenica migliora con tempo bello al Centrosud e qualche nuvola al Nord. Le temperature rimarranno più contenute al Centronord tra venerdì e sabato. In rialzo domenica anche al Nord.valori fino a 30 gradi in