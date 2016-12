Meteo, nel weekend tornano freddo e pioggia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:25 - L’alta pressione ci regala oggi un’altra giornata di sole con temperature che raggiungeranno anche i 28 gradi. Al Nord saranno però le ultime ore di bel tempo. Già dal pomeriggio di sabato l’avanguardia della perturbazione numero 7 di aprile porterà un peggioramento. Nel corso del fine settimana arriveranno nubi, piogge e un brusco calo delle temperature in tutto il Paese. - L’alta pressione ci regala oggi un’altra giornata di sole con temperature che raggiungeranno anche i 28 gradi. Al Nord saranno però le ultime ore di bel tempo. Già dal pomeriggio di sabato l’avanguardia della perturbazione numero 7 di aprile porterà un peggioramento. Nel corso del fine settimana arriveranno nubi, piogge e un brusco calo delle temperature in tutto il Paese.

Le previsioni per oggi - Oggi altra giornata di tempo bello e soleggiato da Nord a Sud con una prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle ore centrali del giorni sulle zone alpine e a ridosso dei rilievi appenninici.



Temperature massime senza grandi variazioni e in gran parte d’Italia al di sopra delle medie stagionali, con valori quasi ovunque compresi fra 20 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi al Nord e regioni tirreniche. Venti di debole intensità. Mari calmi o poco mossi.



In arrivo nuova perturbazione atlantica - Una nuova perturbazione atlantica, la numero 7 di aprile, sta per attraversare l’Italia. Si tratta di un sistema con aria fredda che punterà verso l’Europa centrosettentrionale e farà affluire aria fresca verso il Mediterraneo, dove si isolerà sotto forma di vortice di bassa pressione.



Al Nord i primi temporali tra questa notte e domattina - Tra questa notte e domani mattina arriveranno i primi temporali al Nord. I rovesci saranno particolarmente intensi tra Piemonte e Lombardia, dove, localmente, potranno registrarsi anche accumuli di 40-60 mm. L’instabilità si intensificherà nella seconda parte della giornata di venerdì e andrà a interessare anche Emilia, Liguria, alta Toscana e Veneto. Tornerà la neve sulle Alpi a partire dai 1200 metri



Nel weekend il tempo sarà instabile in tutta Italia. Nella giornata di sabato le piogge interesseranno soprattutto le regioni del Nord, domenica la perturbazione scivolerà al Centrosud.



La prossima settimana si aprirà ancora sotto il segno del tempo variabile nelle regioni meridionali, mentre al Nord la situazione migliorerà già da domenica.



Calo termico: in montagna sbalzo di oltre 10 gradi - La perturbazione riporterà le temperature nelle medie si stagione (in questi giorni abbiamo avuto temperature tipiche di inizio giugno). Il calo termico medio sarà di 5-8 gradi. Lo sbalzo si sentirà soprattutto in montagna, dove, nelle ultime ore, il termometro ha segnato anche i 27 gradi. Nel fine settimana le temperature nelle zone di montagna si attesteranno intorno ai 13-14 gradi e ad alta quota, dove cadrà anche la neve, saranno vicine allo zero.