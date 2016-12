Arrestato ladro record: 227 pagine di precedenti

foto LaPresse

12:42

- Game over. Si avvia verso la fine la carriera record di Nazareno P., 58 anni, specializzato in furti e borseggi nelle stazioni e negli aeroporti di mezza Italia. Un professionista dello scippo con alle spalle qualcosa come 227 pagine di dossier zeppe di precedenti per appropriazione indebita, cui ieri potrebbe essere stato messo un punto.