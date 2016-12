foto LaPresse

15:28

- "E' una vera emergenza, per la cui soluzione non si può più aspettare". Lo ha detto il ministro della Salute, Renato Balduzzi, sull'emergenza arsenico nell'acqua in 50 comuni del Lazio. Balduzzi si dice "soddisfatto" del colloquio avuto con Zingaretti: "Finalmente si vede un interessamento reale della Regione".