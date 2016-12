foto LaPresse

00:19

- Un'intera famiglia e diversi inquilini di un palazzo sono rimasti intossicati a causa di un incendio scoppiato in un garage a Roma. Tutto lo stabile, in via Enrico Bondi, è stato evacuato. Una donna di 38 anni, un'anziana di 74, una ragazzina di 15 e una bimba di due anni, di una stessa famiglia, sono state trasportate in codice giallo in ospedali della Capitale. Altri inquilini sono assistiti con ossigeno e seguiti dai medici del 118 sul posto.