foto LaPresse

14:22

- Beni mobili e immobili per un valore di oltre 10 milioni accumulati da Ernesto Diotallevi, ex componente della banda della Magliana, e dalla sua famiglia sono stati sequestrati dalla gdf di Roma. I sigilli sono stati apposti nell'ambito di un'inchiesta sul riciclaggio di ingenti somme di danaro che vede coinvolti lo stesso Diotallevi ed un ex avvocato romano, già autore di truffe anche ai danni di Telecom e del Comune di Roma.