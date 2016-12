Meteo, da nord a sud torna finalmente il sole

foto Meteo.it Correlati Previsioni

La situazione in Europa 09:43 - Il tempo è in miglioramento in gran parte d'Italia grazie al deciso rialzo della pressione, per cui oggi le nubi lasceranno gradualmente posto al sole. Domani nuove nuvole sulle regioni settentrionali, con piogge al Nordovest, soprattutto su alto Piemonte e alta Lombardia, a partire dalla sera a causa dell'avvicinarsi della perturbazione numero 6 di aprile. - Il tempo è in miglioramento in gran parte d'Italia grazie al deciso rialzo della pressione, per cui oggi le nubi lasceranno gradualmente posto al sole. Domani nuove nuvole sulle regioni settentrionali, con piogge al Nordovest, soprattutto su alto Piemonte e alta Lombardia, a partire dalla sera a causa dell'avvicinarsi della perturbazione numero 6 di aprile.

Questo nuovo sistema nuvoloso venerdì porterà ancora nubi e piogge soprattutto al Nordest e zone interne del Centro; in quasi tutto il Sud invece il tempo rimarrà bello grazie all'insistere dell'alta pressione. Poi, nel fine settimana, bel tempo e temperature decisamente miti in tutta Italia: vivremo dunque un fine settimana primaverile da Nord a Sud.



PREVISIONE PER OGGI (MERCOLEDI’ 10 APRILE)

Oggi avremo una prevalenza di cielo sereno al Nordovest e sulle estreme regioni meridionali; nel resto d’Italia invece si alterneranno nuvole e sole, comunque senza piogge. Nelle prime ore della giornata qualche nebbia in dissolvimento in Valpadana. Temperature in crescita in gran parte d’Italia, specie al Nord: massime quasi ovunque comprese fra 16 e 20 gradi. Moderati venti occidentali sul Tirreno.



PREVISIONE PER DOMANI (GIOVEDI’ 11 APRILE)

La giornata di giovedì vedrà una aumento delle nubi al Nord. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle altre regioni. Qualche annuvolamento sulla Toscana settentrionale, velature in serata sulla Sardegna. In mattinata non avremo precipitazioni. Le prime, deboli piogge portate dalla perturbazione n. 6 di aprile interesseranno nel pomeriggio le Alpi occidentali e la Lombardia. Dalla sera precipitazioni su Liguria, Nordovest (più intense e più probabili su alto Piemonte e alta Lombardia) e Trentino. Clima mite dappertutto.



WEEKEND DI PRIMAVERA DA NORD A SUD

Da sabato la rimonta dell’alta pressione nordafricana riporterà il bel tempo in tutta Italia. La giornata di domenica sarà più ventilata al Centrosud.

Avremo sole da Nord a Sud con temperature ovunque miti: i valori risulteranno nella norma al Nord, sopra le medie al Centrosud con punte fino a 25 gradi in Sicilia.



TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA

Fino a venerdì della prossima settimana potremo godere di un clima mite in tutto il Paese con giornate caratterizzate da tanto sole, al più qualche nube sparsa qua e là. Il rischio di precipitazioni sarà basso in tutte le regioni. Temperature primaverili da Nord a Sud.