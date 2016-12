Trasporti, sciopero "a sorpresa" a Roma

foto Dal Web Correlati Napoli, negozi chiusi contro Ztl e De Magistris 11:50 - Sciopero dei trasporti a sorpresa a Roma. Per una agitazione improvvisa degli autisti di "Roma Tpl" infatti molte delle linee periferiche della Capitale sono state soppresse. Lo annuncia l' Agenzia per la mobilità in una nota. "Non è al momento previsto - precisa l'Agenzia - quando terminerà la protesta". . Per una agitazione improvvisa degli autisti diinfatti molte delldella Capitale sono stateLo annuncia l'in una nota. "Non è al momento previsto - precisa l'Agenzia - quando terminerà la protesta".

La sospensione e le riduzioni di corse delle linee di "Roma Tpl" interessano diversi quartieri tra cui Tiburtino, Spinaceto, Salario, Boccea, Cassia, Prenestina, San Basilio.



Lo sciopero improvviso non interessa i lavoratori delle linee gestite da Atac. Già la notte scorsa la protesta degli autisti del service, che per conto di Atac gestisce le linee notturne, ha provocato numerosi disagi con la soppressione di alcune linee.



Le linee sospese - Questo un primo elenco - informa l'Agenzia per la mobilità - delle linee che dall'inizio del servizio stamani subiscono sospensioni o riduzioni di corse: 040, 041, 078, 086, 135, 146, 213, 222, 235, 343, 344, 437, 444, 447, 449, 502, 511, 543, 546, 552.