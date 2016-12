Latina, muore di appendicite

foto Web

19:18

- Una diagnosi errata dietro l'altra e una 26enne che muore per un'appendicite non riconosciuta. Tutti i medici consultati le avevano detto che si trattava di influenza e l'avevano curata con gli antibiotici. Fin quando il padre ha deciso di portarla al pronto soccorso. La morte Karin Dalla Senta è l'ennesimo e incredibile caso di malasanità. Come riferisce il "Messaggero", la ragazza è deceduta stanotte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in circostanze tutte da chiarire.