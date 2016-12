foto Ansa

00:15

- Sono quattro le persone arrestate nella Capitale dalla polizia a seguito degli scontri all'esterno dello stadio Olimpico in occasione del derby Roma-Lazio. Si tratta di giovani romani tra i 24 e i 27 anni con precedenti. Per tutti è stato disposto un daspo per la durata di cinque anni. La polizia ha anche sequestrato una trentina di oggetti, tra cui coltelli, cacciavite e manici di piccone, oltre a dieci bastoni e un'ascia.