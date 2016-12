Meteo, ancora cielo nuvoloso al Nord

foto Meteo.it Correlati Previsioni

Una nuova perturbazione atlantica, la numero 4 di aprile, sarà causa di un peggioramento a partire dal Nordovest, in estensione anche al resto delle regioni peninsulari entro domani mattina. Seguirà un graduale rinforzo dell'alta pressione che porterà tempo soleggiato e clima mite al Centrosud, mentre il Nord dovrà di tanto in tanto fare i conti col passaggio della coda delle perturbazioni in transito sul centro Europa.

Un primo passaggio si avrà martedì, mentre un secondo passaggio avverrà probabilmente venerdì, con piogge più intense. Nell'intervallo fra questi passaggi perturbati, comunque, anche il Nord potrà sperimentare qualche assaggio di primavera.



PREVISIONE PER OGGI (LUNEDI’ 8 APRILE)

Oggi piogge sparse al Nordovest e sull’alta Toscana con neve oltre 900- 1000 metri sulle Alpi centro-occidentali. Nel corso della giornata nubi in addensamento al Nordest. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso al Nord e su alta Toscana, piogge in Lombardia, Levante ligure e sulle Alpi con neve sopra gli 800- 1000 metri . Nubi alternate a sole nelle altre regioni. Tra la sera e la notte migliora al Nordovest; piogge al Nordest, su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature massime ancora sotto la media e in ulteriore calo al Nord, in lieve rialzo al Sud. Ventoso al Sud e nelle Isole, un po’ ventilato anche nel resto dell’Italia.



OGGI GIORNATA PIUTTOSTO VENTOSA

Quella di oggi sarà una giornata piuttosto ventosa sull’Italia. In particolare, soffieranno venti di Maestrale al Sud e in Sicilia e venti di Libeccio in Sardegna e Liguria.



PREVISIONE PER DOMANI (MARTEDI’ 9 APRILE)

La perturbazione numero 4 di aprile martedì si sarà allontanata dal nostro Paese. In mattinata avremo ancora nubi al Nord, schiarite sempre più ampie al Centrosud. Nel pomeriggio prevarrà il sole al Centrosud e sulle isole, ancora nubi al Nord con piogge sul settore alpino e prealpino: rovesci di neve sulle Alpi fino a 1000- 1200 metri. In serata qualche pioggia tra Levante ligure e alta Toscana. Temperature in generale aumento.



DA DOMANI AVREMO TEMPO PRIMAVERILE AL CENTROSUD

Da domani l'alta pressione in rinforzo regalerà tempo stabile e clima primaverile al Centrosud. Sulle regioni centromeridionali avremo dunque molto sole e temperature miti per molti giorni: in particolare, le massime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, con punte fino a 25 gradi in Sicilia.



Si prevede che il clima primaverile al Centrosud potrà proseguire per tutto il resto della settimana, weekend compreso. Il Nord vivrà invece l’insidia dovuta alle code delle perturbazioni in transito sul centro Europa: nei momenti soleggiati, però, anche le regioni settentrionali potranno vedere un clima piuttosto mite con temperature fino a 18-20 gradi.



IL TEMPO PREVISTO TRA MERCOLEDI’ E VENERDI’

Mercoledì sarà una bella giornata di sole non soltanto al Centrosud ma anche sulle regioni settentrionali. Un po’ di nubi sparse al Nordest e nelle zone interne del Centrosud. Giovedì aumenteranno le nubi al Nord e in Toscana. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla. Venerdì avremo un peggioramento più diffuso al Nord e in Toscana per l’arrivo di una nuova perturbazione. Dal punto di vista termico, avremo mattinate fresche; clima piuttosto mite durante il giorno.



IL PROSSIMO FINE SETTIMANA SARA’ ALL’INSEGNA DEL CLIMA PRIMAVERILE IN TUTTO IL PAESE

Il fine settimana del 13 e 14 aprile, grazie alla presenza dell’alta pressione su tutto il Paese, sarà finalmente all’insegna della primavera da Nord a Sud. Avremo bel tempo dappertutto con temperature ovunque miti: i valori risulteranno nella norma al Nord, sopra le medie al Centrosud con punte fino a 25 gradi in Sicilia.