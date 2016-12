Meteo, temperature ancora giù

foto Meteo.it Correlati Previsioni

La situazione in Europa 10:28 - La perturbazione numero 3 di aprile, che sta interessando le nostre isole maggiori, si allontanerà verso il Mar Ionio andando a confluire in una zona di bassa pressione. Questo vortice depressionario, proveniente dal Nord Africa e diretto verso l'Egeo, contribuirà a richiamare venti da Nord che faranno calare le temperature sulle regioni adriatiche e al Sud. - La perturbazione numero 3 di aprile, che sta interessando le nostre isole maggiori, si allontanerà verso il Mar Ionio andando a confluire in una zona di bassa pressione. Questo vortice depressionario, proveniente dal Nord Africa e diretto verso l'Egeo, contribuirà a richiamare venti da Nord che faranno calare le temperature sulle regioni adriatiche e al Sud.

Nel frattempo un altro sistema nuvoloso atlantico, la perturbazione numero 4 del mese, si avvicinerà, e lunedì investirà le regioni di Nordovest, estendendosi a fine giornata anche al resto del Nord e alle regioni centrali tirreniche.



Successivamente, a partire da mercoledì l’alta pressione riporterà tempo stabile e clima mite in gran parte del Paese, ma con l’insidia dovuta alle code delle perturbazioni in transito sul centro Europa che potranno di tanto in tanto lambire anche le nostre regioni settentrionali. Uno di questi passaggi è previsto per la giornata di venerdì.



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA 7 APRILE)

Oggi ampie schiarite alternate a poche nuvole nelle regioni centrali, alto Adriatico, Emilia Romagna e Campania. Parziali rasserenamenti nel corso della giornata anche su Liguria di Levante, Valle d’Aosta e Puglia settentrionale. Nubi un po’ più persistenti nelle altre zone, piogge al mattino solo in Sicilia, bassa Calabria e più isolate in Sardegna, Piemonte e alta Lombardia; nel pomeriggio ancora qualche pioggia su Sicilia orientale, monti della Calabria; possibili brevi acquazzoni anche su Ponente ligure, Alpi Marittime, interno della Sardegna e Salento. Temperature in calo sulle regioni adriatiche e al Sud a causa degli intensi venti settentrionali: Bora sull’alto Adriatico, Tramontana e Maestrale al Centrosud e Isole.



QUELLA DI OGGI SARA’ UNA GIORNATA VENTOSA SULL’ITALIA

Quella di oggi sarà una giornata piuttosto ventosa in gran parte d’Italia. Il vortice di bassa pressione, in allontanamento verso la Grecia, richiamerà infatti venti settentrionali sul nostro Paese. In particolare, soffieranno venti di Bora sull’alto Adriatico e venti di Maestrale al Sud e sulle Isole.



NELLA GIORNATA ODIERNA ATTENZIONE AL PERICOLO VALANGHE SULLE ALPI

In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di oggi il rischio valanghe sarà di grado 3 ("marcato") su gran parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, soprattutto laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA

Lunedì il tempo peggiorerà al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione: qualche pioggia al Nordovest. Per il resto, più sole che nubi. Moderato peggioramento in serata anche al Nordest e sulle regioni centrali tirreniche. Neve sulle Alpi centro-occidentali oltre quota 900-1000 metri.



Martedì situazione in generale miglioramento. Mercoledì l’alta pressione riporterà tempo stabile e clima mite soprattutto al Centrosud. Giovedì aumenteranno le nubi al Nord e in Toscana; qualche fenomeno isolato sulle Alpi e in Liguria. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla. Venerdì avremo un peggioramento più diffuso al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione. Dal punto di vista termico, avremo mattinate fresche; clima piuttosto mite durante il giorno.