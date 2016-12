Latina,madre e figlia uccise: arrestato ex marito

foto Facebook Correlati Duplice omicidio Latina, ex marito confessa 19:44 - Svolta nel duplice omicidio di Francesca Di Grazia e Martina Incocciati, di 56 e 19 anni: i carabinieri hanno arrestato l'ex marito della 56enne, un 37enne indiano, che ha confessato. Le due donne, madre e figlia, sono state trovate senza vita ieri sera in un'abitazione di Borgo Flora, nel territorio di Cisterna (Latina). I corpi presentavano ferite da arma da taglio. Una era in cucina, l'altra in camera da letto. Entrambe erano in un lago di sangue. - Svolta nel duplice omicidio di Francesca Di Grazia e Martina Incocciati, di 56 e 19 anni: i carabinieri hanno arrestato l'ex marito della 56enne, un 37enne indiano, che ha confessato. Le due donne, madre e figlia, sono state trovate senza vita ieri sera in un'abitazione di Borgo Flora, nel territorio di Cisterna (Latina). I corpi presentavano ferite da arma da taglio. Una era in cucina, l'altra in camera da letto. Entrambe erano in un lago di sangue.

Il 37enne e Francesca Di Grazia si erano sposati in India. Da qualche tempo però non vivevano più insieme. L'uomo, che svolgeva lavori saltuari come manovale, ha raccontato che la donna gli faceva continue richieste di denaro. Proprio ieri l'ultima violenta lite durante la quale l'indiano, in preda a un raptus, ha afferrato un coltello e colpito in cucina la donna uccidendola con un fendente alla gola.



Poi è andato in camera da letto dove la figlia della donna si era rifugiata. L'ha afferrata trascinandola giù dal letto e poi l'ha violentemente colpita con la stessa arma. Poco dopo è fuggito. L'arma è stata ritrovata dai carabinieri in un canale poco lontano dall'appartamento di Piazzale dei Bonificatori.



Un delitto efferato - Le due donne, come riferirto dal colonnello Giovanni De Chiara, sono state sgozzate. Gli investigatori hanno inoltre precisato che la porta d'ingresso dell'appartamento era chiusa, ma non a chiave. Fonti investigative hanno chiarito che il corpo della 19enne presentava diversi fendenti in varie zone del corpo e una ferita profonda, con ogni probabilità il colpo mortale, alla gola.



Una parente ha dato l'allarme - L'allarme è scattato alle 21 con la telefonata di una parente ai carabinieri. La donna aveva ripetutamente suonato al citofono dell'abitazione senza avere risposta. Quando i carabinieri del comando provinciale di Latina, diretti dal colonnello Giovanni De Chiara, sono entrati in casa, hanno trovato il corpo della figlia in cucina, quello della mamma in camera da letto.