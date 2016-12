Bulli schiavizzano coetanei, sei arresti a Roma

foto Ansa 09:52 - I carabinieri di Roma hanno notificato sei provvedimenti cautelari a una banda di bulli, tra cui un maggiorenne italiano e cinque minorenni figli di stranieri, che hanno terrorizzato per anni alcuni loro coetanei. In particolare avevano reso "schiavi" alcuni rampolli della Roma-bene, attraverso continue minacce e violenze, costringendoli in alcuni casi a rubare nelle case dei loro stessi genitori. - I carabinieri di Roma hanno notificato sei provvedimenti cautelari a una banda di bulli, tra cui un maggiorenne italiano e cinque minorenni figli di stranieri, che hanno terrorizzato per anni alcuni loro coetanei. In particolare avevano reso "schiavi" alcuni rampolli della Roma-bene, attraverso continue minacce e violenze, costringendoli in alcuni casi a rubare nelle case dei loro stessi genitori.

La banda di ragazzi minacciava (anche su Facebook) e picchiava chi non dava loro i soldi: chiedevano da 100 a 300 euro ogni volta, oltre a telefonini, profumi, bracciali in oro, scarpe, giubbotti, cinture e altri oggetti griffati o di valore. Una delle vittime è stata costretta a rubare due braccialetti dalla cassaforte che i genitori tenevano in casa.



Le vittime, ridotte a una condizione di completa sudditanza, si comportavano quindi come servi dei membri della banda ed eseguivano qualsiasi loro ordine, come accompagnarli dove e quando volevano e comprare da bere e da mangiare per loro. I bulli umiliavano le loro vittime assoggettandole a subire altre violenze fisiche e psicologiche, ingiurie, soprusi e vessazioni di ogni tipo. In più occasioni sono stati realizzati i video dei pestaggi, e le vittime sono state costrette ad affermare in video di non valere nulla.