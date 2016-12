foto Dal Web

21:30

- Due vittime in altrettanti incidenti stradali che si sono verificati sulla stessa strada pontina: un cittadino rumeno e una donna incinta al settimo mese di gravidanza. Nel primo incidente una moto ha travolto e ucciso l'uomo che percorreva via Sabotino, al lido di Latina, in sella alla sua bicicletta. Un'ora più tardi, sulla stessa strada, l'altro incidente tra due auto. Nello scontro è rimasta uccisa la donna che viaggiava a bordo di un'utilitaria.