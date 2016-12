Roma, furto con i fumogeni al museo Villa Giulia

foto Ansa 15:30 - Furto a Villa Giulia, a Roma, nella notte di Pasqua. I ladri hanno preso di mira il Museo Nazionale Etrusco che ha sede nella villa e, utilizzando dei fumogeni, hanno rubato gioielli ottocenteschi, fortunatamente non i pezzi di maggior valore, della collezione "Castellani", uno dei più importanti nuclei antiquari del Museo. La Collezione, donata allo Stato il 19 gennaio 1919, è composta da più di 6000 oggetti interi e da frammenti di gioielli. - Furto a Villa Giulia, a Roma, nella notte di Pasqua. I ladri hanno preso di mira il Museo Nazionale Etrusco che ha sede nella villa e, utilizzando dei fumogeni, hanno rubato gioielli ottocenteschi, fortunatamente non i pezzi di maggior valore, della collezione "Castellani", uno dei più importanti nuclei antiquari del Museo. La Collezione, donata allo Stato il 19 gennaio 1919, è composta da più di 6000 oggetti interi e da frammenti di gioielli.

Fumogeni per distrarre i custodi - I ladri hanno lanciato fumogeni verso mezzanotte per distrarre le guardie giurate in servizio e anche per cercare di offuscare le riprese delle telecamere collocate nel museo. I custodi, alla vista dei fumogeni, hanno subito chiamato il 112 e contemporaneamente sono usciti per perlustrare il perimetro del Museo. Ma i ladri, due o tre, nel frattempo avevano già scavalcato il muro di recinzione ed erano entrati all'interno, forzando uno dei portoni in legno d'ingresso. Qui hanno spaccato due vetrine dove era contenuta la Collezione Castellani, ma a quel punto si è attivato l'allarme e i ladri si sono dovuti "accontentare" di prendere alcuni gioielli dell'800 e scappare. Le guardie giurate, da quanto si è appreso, non hanno visto i ladri.



Per stabilire il numero dei ladri e soprattutto se al momento del furto avessero il volto coperto o meno, i carabinieri della compagnia Parioli, che si occupano delle indagini, aspettano di esaminare il contenuto dei filmati delle telecamere a circuito chiuso.



Un museo per le antichità pre-romane - Il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia è stato fondato nel 1889 per raccogliere tutte le antichità pre-romane del Lazio, dell'Etruria meridionale e dell'Umbria appartenenti alle civiltà etrusca e falisca. Il "pezzo" più famoso è il monumento funerario di terracotta il "Sarcofago degli Sposi" che rappresenta una coppia di sposi a grandezza quasi naturale. Ma ci sono anche le "Lamine di Pyrgi", l'Apollo di Veio i resti del tempio etrusco di Alatri e le collezioni Barberini, Castellani e Pesciotti. La sede del Museo, è Villa Giulia, una villa rinascimentale fatta edificare da Papa Giulio III durante gli anni del suo pontificato tra il 1550 e il 1555.