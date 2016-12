foto Ansa

09:50

- Con parrucche, sciarpe e occhiali da sole, armati di taglierino, facevano irruzione in banca e si facevano consegnare l'incasso: in quattro mesi, tra luglio e novembre 2011 hanno messo a segno 14 rapine in quattro mesi a Roma, per un bottino di 200mila euro. I carabinieri hanno ora arrestato i membri della banda, tre romani già noti alle forze dell'ordine.