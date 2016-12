Papa: "Rispondere al male con il bene"

foto LaPresse Correlati Tutte le foto

Attese le riflessioni di due giovani libanesi

Visita del Papa in carcere per il giovedì santo 22:40 - Roma e il mondo hanno vissuto la prima via Crucis di Papa Francesco al Colosseo. Il Pontefice ha seguito le stazioni dal gazebo sul Palatino, come hanno fatto negli ultimi anni i suoi predecessori. A portare la croce si sono alternati, tra gli altri, il vicario di Roma, Agostino Vallini, due famiglie, una italiana e una indiana, e quattro suore, due nigeriane e due libanesi. - Roma e il mondo hanno vissuto la prima via Crucis di Papa Francesco al Colosseo. Il Pontefice ha seguito le stazioni dal gazebo sul Palatino, come hanno fatto negli ultimi anni i suoi predecessori. A portare la croce si sono alternati, tra gli altri, il vicario di Roma, Agostino Vallini, due famiglie, una italiana e una indiana, e quattro suore, due nigeriane e due libanesi.

Dio non è rimasto in silenzio di fronte al male, ha risposto, la sua risposta è la croce, che vuol dire "misericordia, amore e perdono". "Anche i cristiani sono chiamati a rispondere al male con il bene". Così papa Francesco chiude la sua prima via Crucis al Colosseo, dopo le meditazioni composte da alcuni giovani libanesi. Dal Libano il Papa ha tratto l'esempio della testimonianza di convivenza tra musulmani e cristiani, un "segno di speranza", ha detto, visibile anche nel viaggio di Benedetto XVI in Libano, lo scorso settembre, durante il quale è nata l'idea di affidare ai ragazzi libanesi la stesura delle meditazioni.



Papa Francesco ha seguito la sacra rappresentazione sul Palatino. I testi sono stati letti dall'attrice Lina Sastri e da Orazio Coclite. Le diverse tappe di Gesù verso la morte hanno ispirato riflessioni e preghiere sulla morte e la vita, l'eutanasia, le necessità delle famiglie, le difficoltà delle persone, i fondamentalismi, le persecuzioni dei cristiani, il terrorismo. "La vita ci è stata data in abbondanza - si è pregato - per non accontentarci più di una vita priva di bellezza e di significato".