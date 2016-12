Scandalo Lazio, Fiorito torna in libertà

foto Ansa

13:45

- Franco Fiorito, ex capogruppo Pdl alla regione Lazio accusato di peculato per essersi appropriato di circa 1 milione e 400mila euro dei fondi destinati al gruppo consiliare, torna in libertà. Il gip ha infatti accolto un'istanza presentata dai legali dell'ex capogruppo Pdl, che era ai domiciliari ad Anagni dal 27 dicembre. L'8 aprile il gup dovrà decidere anche se accogliere la richiesta di Fiorito di accedere al rito abbreviato.