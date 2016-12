foto Ansa

20:36

- "No, non ci saranno sanzioni, ma un giudizio morale assolutamente negativo sì". Così il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri ha commentato in Senato il sit-in del sindacato di polizia (Coisp) davanti all'ufficio della madre di Francesco Aldrovandi, il giovane picchiato a morte da agenti Ps. "Quei manifestanti - ha sottolineato - non rappresentano la maggioranza della polizia".