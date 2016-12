foto Ansa

14:37

- E' ricoverato in ospedale a Roma, ed è molto grave, l'ex sindaco di Catania ed ex parlamentare Pdl Umberto Scapagnini. Il medico di Silvio Berlusconi ha avuto un infarto che ha aggravato un quadro clinico già compromesso da un ictus. Lo ha comunicato il suo legale, Guido Ziccone, intervenendo a Catania al processo sulla costruzione di alcuni parcheggi, in cui per Scapagnini il pg ha chiesto la conferma dell'assoluzione, già concessa in primo grado.