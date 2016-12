Meteo, a Pasqua tempo variabile sull'Italia

foto Meteo.it Correlati Le grafiche

La situazione in Europa 15:26 - La Pasqua 2013 sarà caratterizzata da un’alternanza di nubi e sole. Tempo all’insegna della variabilità, dunque, in linea con quanto accaduto nel mese di marzo che, come vuole la tradizione, si è confermato decisamente "pazzerello". Esclusa però la possibilità di pianure imbiancate: le nostre città non vedranno né neve né gelo. Smentite pertanto le notizie circolanti in questi giorni su una Pasqua dal sapore invernale. - La Pasqua 2013 sarà caratterizzata da un’alternanza di nubi e sole. Tempo all’insegna della variabilità, dunque, in linea con quanto accaduto nel mese di marzo che, come vuole la tradizione, si è confermato decisamente "pazzerello". Esclusa però la possibilità di pianure imbiancate: le nostre città non vedranno né neve né gelo. Smentite pertanto le notizie circolanti in questi giorni su una Pasqua dal sapore invernale.

Tempo variabile per tutta la Settimana Santa - Secondo le previsioni di Meteo.it, il lungo fine settimana pasquale s’inserirà a pieno titolo sulla scia di una primavera che alterna momenti di tempo bello e con temperature gradevoli a periodi di maltempo accompagnato da improvvisi cali termici. In particolare, il tempo sarà variabile per l’intera Settimana Santa con alternanza di passaggi nuvolosi e momenti soleggiati che, dopo questa domenica di bel tempo, coinvolgeranno anche il Sud. Piogge e venti settentrionali in questo inizio di settimana porteranno un nuovo leggero calo termico con temperature che saranno in generale al di sotto delle medie stagionali. Successivamente, prevarranno correnti occidentali nel complesso miti. Quindi, nel fine settimana di Pasqua non ci attendiamo particolari picchi di freddo: anzi, nelle possibili fasi di bel tempo, le temperature potranno risultare anche sopra le medie.



Occhiali da sole e ombrello - Tutti coloro che partiranno per le sospirate vacanze pasquali potranno così godersi le loro mete di destinazione: il consiglio è quello di mettere in valigia, naturalmente, abiti di diversa pesantezza, onde alleggerirsi nel momento in cui esce il sole, senza essere colti impreparati nel momento in cui il cielo si copre di nubi, cade qualche goccia di pioggia e le temperature scendono di pochi gradi. Nei momenti di sole le temperature potrebbero infatti aggirarsi tra i 15 e i 20 gradi, mentre con nubi, qualche pioggia e magari un po’ di vento potremmo scendere a 8-10 gradi. Teniamo, insomma, a portata di mano gli occhiali da sole ma anche l’ombrello. E godiamoci la Pasqua senza temere nevicate che, in pianura, non arriveranno.